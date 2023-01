Il se masturbe en se faisant masser, des esthéticiennes du Condroz et de la région hutoise déposent plainte

Amélie (nom d’emprunt) et sa collègue esthéticienne, Jessica (nom d’emprunt) lancent un cri d’alerte sur Facebook à leurs homologues. Elles sont plusieurs dans la région à avoir reçu un client qui prenait un peu trop ses aises… "Ce client s’était masturbé sur ma table lors d’un massage, nous explique Jessica. Il s’est rendu chez d’autres esthéticiennes de la région. Malheureusement, nous ne sommes que trois professionnelles à avoir osé porter plainte alors qu’il se rend dans de nombreux instituts. À l’heure actuelle, le dossier contre ce monsieur est très mince." Les deux amies ont donc décidé de se mobiliser en sortant de leur mutisme et appellent d’autres massothérapeutes et esthéticiennes à suivre leur mouvement. "Je vous en prie les filles ne restez pas dans le silence. Ne restez pas sans rien dire. Je sais que d’autres ont vécu le même cas que moi mais n’osent rien dire. Ce monsieur risque de s’en sortir avec juste une petite tape sur la main du juge si les faits ne sont pas très nombreux et s’ils ne sont qu’occasionnels. Si cette situation vous arrive ou vous est arrivée, signalez-le officiellement", ajoute Jessica.