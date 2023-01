Huy : conférence sur sainte Ode à Amay et sainte Begge à Andenne

Voilà une conférence qui devrait intéresser les amateurs d’histoire locale. Chantal du Ry, licenciée en philosophie et lettres, professeur retraité et enseignante à l’UTD (Université du temps disponible) depuis sa fondation, historienne mais aussi auteure de plusieurs livres, développera "Le temps des Mérovingiens, de Sainte Ode d’Amay à Sainte Begge d’Andenne". Elle y abordera la période mérovingienne sous l’angle de deux personnages historiques locaux, féminins de surcroît. L’histoire de notre pays a en effet ses premières racines dans l’histoire des Mérovingiens, ces souverains de la lignée de Clovis. Leurs activités et leurs ambitions touchent à l’édification même de l’Europe. Les Mérovingiens et, après eux, les Carolingiens furent, à leur manière, des "Européens", en quelque sorte des précurseurs. Mais plusieurs siècles de guerres fratricides caractérisent leur histoire mouvementée. C’est dans ce contexte violent, souvent cruel, que la conférencière situera le souvenir des deux saintes, Sainte Ode à Amay et Sainte Begge à Andenne, qui ont profondément marqué la région. La première aurait épousé le duc d’Aquitaine Bodogisel. Devenue veuve en 589, elle aurait quitté la région pour s’installer à Amay où elle aurait consacré son temps et sa fortune à l’Église et à la charité. Elle est enterrée sous l’église d’Amay. C’est en effet en 1979 qu’un sarcophage mérovingien a été dégagé de dessous l’autel, celui de Chrodoara d’Amay, vénérée sous le nom de sainte Ode à partir du XIe siècle.