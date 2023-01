Une guirlande au-dessus de la ville

Tous les câbles du téléphérique seront remplacés. Soit les câbles porteurs de part et d’autres des pylônes (2x1300 m) et le câble tracteur qui constitue une boucle de 2x1300 m. " Mais contrairement à l’installation d’un nouveau téléphérique, on part de quelque chose de déjà existant, note Édouard Rolland. Ce qui facilite la tâche pour déployer les nouveaux câbles. On ne doit pas les dérouler au sol puis les hisser. Au contraire, on se servira des anciens pour dérouler les câbles au-dessus de la Meuse et de la ville. "