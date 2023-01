L’héroïnomane visitait les voitures

C’est un des préjudiciés, constitué partie civile, qui lance l’alerte. Avec l’aide des images de caméras situées sur un bâtiment non loin de son véhicule, il parvient à repérer son visiteur. Ensuite, il se rend au Cash Converters au cas où son voleur aurait eu l’idée d’y refourguer de la marchandise. Enfin, via ses extraits de compte, il repère divers retraits sans contact dans une station-servicee et un night-shop.