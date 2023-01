Il joue trop facilement des poings

L’Amaytois n’a que 27 ans. Néanmoins, son palmarès en termes de coups et blessures remonterait à 2016. En décembre, il comparaissait pour deux faits. Le premier date de juillet 2020, à Amay. Alors qu’il est bien éméché, il tente d’embrasser un mineur d’âge qui le repousse. Échaudé, il le gifle. Le second volet se déroule le 26 décembre 2021, dans un café de la Grand-Place de Huy. Là, le prévenu "se prend la tête" avec un autre client. La tension monte, des tabourets et une table sont projetés contre la vitrine du café. Un geste qui, selon les caméras du café, serait attribué non pas au prévenu mais à l’autre individu. Un individu qui, pour la petite histoire, était convoqué à l’audience mais dans un autre dossier.