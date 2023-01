Elle menace son père de mort par SMS

Sous influence

Et c’est ce que la défense veut mettre en exergue. "Le problème est bien plus profond que cette histoire de téléphone, commente son conseil. Lorsque ma cliente est venue faire sa déposition en septembre 2020, elle a fait un malaise. La seconde fois, elle était sous influence quand elle a confirmé ses propos à la police." La Hutoise connaît des problèmes d’alcool et de drogue. Pour l’heure, elle est en prison dans l’attente de deux oppositions qu’elle a introduites à l’encontre de jugements rendus par défaut. Elle déclare vouloir s’en sortir. "Mais pas en cure. C’est là qu’on trouve le plus de tentations. Chez ma maman (NDLR: où elle vit), il y a des bouteilles mais je n’y touche pas." Son avocat sollicite donc une suspension probatoire du prononcé, à titre principal, voire une peine de travail. La procureure de division, Brigitte Leroy, se déclare favorable à des conditions "mais dans le cadre d’une probation autonome ou d’un sursis probatoire". Appelée à s’exprimer, la jeune femme précise: "Vous savez, je ne l’aurais pas fait. C’est mon père…"

Jugement le 25 janvier (*prénom d’emprunt).