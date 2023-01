Huy au printemps cherche ses artisans

"C’est une sorte de marché thématique sur l’environnement, explique l’échevin Adrien Housiaux. On a choisi ce dimanche de mars pour l’organiser. On espère un beau panel d’artisans à proposer aux Hutois en plus des stands plus classiques et habituels qui seront confiés à plusieurs associations." Il y a deux ans, le marché "Huy au printemps" avait évité le Covid et les annulations d’une kyrielle d’activités. "On avait eu juste le temps d’encore l’organiser avant que tout soit annulé."

Si l’appel aux artisans est aujourd’hui lancé, il reste encore toute une série d’activités à programmer. "Tout le côté interaction n’est pas encore finalisé, reconnaît Adrien Housiaux. Tout comme en 2020, on aura une balade guidée, on mettra en avant le travail du PCDN, le Plan communal de développement de la nature. On veut proposer un mixte entre les artisans et les stands nature-environnement." En 2020, il y avait aussi de l’art en rue, des stands bricolage pour les enfants. "On va rester sur cette idée-là. Peut-être en mettant aussi en avant le patrimoine environnemental urbain." Une réunion, programmée fin janvier, devrait permettre de finaliser le programme.

Producteurs et artisans peuvent désormais envoyer leur candidature. Seules conditions: ils doivent être spécialisés dans la vente de produits de bouche et/ou issus de l’artisanat. Ou encore tenir un stand d’informations axées sur l’environnement. La priorité sera accordée aux Hutois, aux producteurs et artisans locaux de l’arrondissement de Huy-Waremme.

Les candidatures sont à envoyer au service Foires et marché de Huy pour le dimanche 22 janvier au plus tard, par mail à l’adresse foires.marches@huy.be.