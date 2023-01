Au square Horion ?

Du côté de la Ville de Huy, Étienne Roba, échevin des Événements, n’a pas encore tiré le bilan complet mais il est bien conscient des problématiques relevées. " On va se réunir prochainement pour en discuter mais j’ai déjà amorcé quelques réflexions avec Lambert Wéry. De manière générale, on se rend compte que nos événements attirent moins de monde. La Huy Night Run par exemple a comptabilisé deux fois moins de participants. Je pense qu’il faut tenir compte de la conjoncture économique actuelle. On avait une programmation très élargie et on a communiqué un maximum sur tous nos canaux. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes n’ont pas eu les informations. Moi-même je me pose la question de savoir ce qu’il faut faire. "