Les trois auteurs du braquage au Ladbrokes arrêtés: un soulagement pour l’employée

Engagée depuis cinq ans, c’est la première fois que la Hutoise se faisait braquer. Les auteurs du délit étaient partis avec la caisse mais avec l’aide des images de caméras de surveillance et des informations données par des témoins de la scène parvenus à noter le numéro de plaque de la voiture, la police a réussi à identifier les trois hommes. "J’ai eu connaissance de l’information ce matin, confie l’employée. Je suis soulagée car j’étais constamment paniquée dès qu’un jeune homme entrait dans l’agence. J’ai tout de suite téléphoné aux policiers pour les remercier de leur travail. De savoir qu’ils ont été arrêtés et qu’ils seront jugés, ça me fait du bien et ça m’apaise. Je pense que ça aidera aussi beaucoup mon client qui a vécu la scène avec moi. Il n’osait plus revenir depuis mardi dernier."