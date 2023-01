Bibliothèque: la rénovation va démarrer

Avec le nouveau bâtiment qui a remplacé l’ancien athénée, puis la réfection des deux rues qui le bordent, le quartier est tout de suite plus accueillant, plus sûr aussi. L’arrière de la bibliothèque, un espace clos envahi de végétation, sera donc bientôt en travaux.

Première phase du chantier: la cour intérieure. On va démonter les coursives, démolir l’ancien bloc sanitaire et rénover les façades. Ce dossier, la Ville l’a monté en répondant à un appel à projets pour les infrastructures culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet concerne donc aussi la petite cour. La Ville compte la conserver mais doit y faire des travaux. Les coursives seront refaites mais les garde-corps ne seront pas gardés. Ils sont en fonte et la plupart sont cassés.

Mais, surtout, cette cour va devenir une agora à vocation culturelle. Ce qui permettra à la Ville d’avoir une zone de culture, une petite scène pour les spectacles avec peu de public. Les travaux sont estimés à 340 000 €, avec subsides qui en couvriront une partie.

Une autre partie du chantier concerne l’intérieur du bâtiment abritant la bibliothèque. Et pour ces travaux-là, la Ville a aussi décroché un subside pour remplacer le système de chauffage et pour couvrir des travaux d’isolation, la rénovation des murs, sols et toitures. Il est aussi prévu d’installer un éclairage LED et de rénover les salles.

Pour quand cette nouvelle phase ? "Ça devrait suivre", note le bourgmestre f.f., Éric Dosogne. Et ces travaux sont indépendants de ceux à la bibliothèque, partie jeunesse. "Là aussi, on a un gros dossier isolation qui devrait démarrer rapidement."