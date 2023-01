Entre émotion et amusement,   des reportages où il a appris

2. La Marche aux flambeaux de Gives "L’image est très esthétique. La lampe était bien placée, au bon endroit, dans un enchevêtrement de racines et de branches. Cela créait une véritable atmosphère de Halloween. J’essaye toujours de faire attention à l’aspect esthétique lors de la prise d’une photo même si ce n’est pas toujours possible. De donner un regard que quelqu’un d’autre n’aura pas nécessairement."

3. L’enterrement de Margaux et Romain, décédés lors du Rallye du Condroz "C’était très particulier. Une atmosphère très lourde. C’était très difficile de faire ce reportage. Avec Caroline Viatour, la journaliste qui m’accompagnait, on essayait d’être ensemble et de se créer une barrière émotionnelle face à la douleur des familles et des amis. On se sentait comme des intrus. J’ai voulu mettre cette photo en noir et blanc pour symboliser la douleur, le drame. Il y a beaucoup de clair/obscur dans cette photo qui rend l’ambiance qu’il y avait à ce moment-là."

4. Le bec du Mont Mosan "Je suis allé à la réouverture du parc du Mont mosan, à Huy. J’ai pris cette photo-là car on était en train de faire l’interview du patron du parc et je me suis rendu compte que cette bête me regardait fixement. Je n’ai pas pu m’empêcher de la prendre en photo."

5. L’horloge du château de Lassus vue par ses propriétaires "Lors de ce reportage sur la restauration d’un oratoire au château de Lassus, à Hamoir, j’ai rencontré un couple de passionnés. Ils se sont donné pour mission de faire revivre le patrimoine et donc ce château. La photo est celle de l’horloge. Quand les propriétaires parlaient du château, on sentait la passion dans leur voix, ils savaient aussi trouver la petite anecdote. J’ai beaucoup aimé ce moment."

6. À la découverte de la boxe "Là, c’est le dernier reportage sport que j’ai fait l’an dernier. Florian Caspers, journaliste à la rédaction sportive, m’a emmené voir mon premier match de boxe: je n’en avais jamais suivi. C’était le 15e gala Jean-Marc Renard à Amay. C’était la première fois de ma vie que je faisais des photos de boxe. C’était génial et c’était en plus quelque chose de nouveau pour moi. Ce qui m’a frappé, c’est le respect des boxeurs l’un envers l’autre alors qu’ils se sont tapé dessus sur le ring. C’était la première fois que je voyais autant de respect entre deux adversaires. C’était beau à voir."

7. Il s’en prend à un policier avec une épée Il y a quasi un an jour pour jour, c’était un dimanche, des policiers hutois étaient appelés rue Paul Carré. Un Hutois de la rue avait détruit deux voitures puis avait balancé par la fenêtre de la maison qu’il partageait avec sa maman de nombreux objets. Il s’en est prix aux policiers avec une épée. L’un d’eux a tiré et l’a mortellement blessé. "J’ai hésité à choisir cette photo. On se serait cru dans un film, là, sur place. Avec les policiers qui essayaient de cacher la scène à la vue. Et dans le même temps, on voyait des gens presque en tenue de combat, avec leur salopette blanche débarquer sur place. C’était une expérience étonnante."

8. Le grand feu à Engis "C’est une photo purement graphique. Tous les grands feux se ressemblent, en fait, pour moi. Ici, quand on regarde la photo, on voit plein d’étoiles tout autour, c’est tellement joli. Un grand feu n’est pas facile à prendre en photo. Il faut faire attention à son réglage."

9. L’arrivée des réfugiés aux Spirous "C’était en mars dernier. Un reportage assez particulier. Quand on est arrivé sur place avec le journaliste, Pascal Alexandre, on s’est rendu compte qu’on n’était pas les bienvenus. On nous l’a fait sentir. Les informations sur l’arrivée des réfugiés arrivaient au compte-gouttes. J’ai été le premier à voir arriver le car. Quand ils ont commencé à en descendre, j’ai senti une certaine émotion. Là, tu te rends compte que la guerre n’est pas loin de chez nous. Je garderai en tête l’image de cette femme portant son enfant sur son épaule…"

10. Ouverture de Latitude 50, à Marchin "C’était le premier spectacle dans la toute nouvelle salle. Je n’ai pas l’habitude de prendre en photo un spectacle de cirque. Peut-être l’ai-je fait lorsque j’étais à l’école mais je ne m’en souviens pas. Il a fallu que je chipote pour trouver le bon angle, le bon réglage. J’ai appris pendant le spectacle. C’était une très bonne expérience pour moi."