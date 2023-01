Projet-pilote pour sécuriser les conteneurs

Une autre solution ? C’est l’installation de caméras de surveillance. "On en a sur tous nos recyparcs. Elles aident à prévoir les agressions sur nos éco-guides en journée." La nuit, elles filment les intrusions. Et Intradel n’hésite pas à exploiter les images lorsqu’elles sont exploitables. "La collaboration avec les zones de police est de plus en plus étroite", reconnaît le chef de service. Intradel confie aussi ses recyparcs à la vigilance d’agents de sécurité. Surtout quand il y a eu une agression sur un de ses préposés. "Avec tout le suivi administratif mais aussi juridique. Car on dépose alors plainte quand il y a de gros faits. On a eu plusieurs condamnations l’an dernier avec des gens qui passent quelques mois en prison." En effet, pas question de banaliser, autant les vols les plus importants que les agressions sur le personnel.

Aujourd’hui, Intradel pense aussi à sécuriser les conteneurs mieux que ce qu’ils le sont actuellement. "On va développer un projet-pilote avec Recupel dans plusieurs recyparcs. On veut sécuriser certains conteneurs. Et si cela marche, on généralisera cela dans tous les parcs." Enfin, il y aura aussi de nouvelles caméras et des détecteurs de mouvements liés à l’éclairage.