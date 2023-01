L’agence « Voyages Copine » quitte Huy: « La situation du quartier devenait intenable »

C’est une institution qui quitte le numéro 8 de l’avenue du Batta à Huy. L’agence Voyages Copine a plié bagage après avoir proposé des escapades aux clients durant plus de 20 ans. L’enseigne ouverte en 2001 a essuyé quelques perturbations ces derniers temps, ce qui a poussé le propriétaire, Jean-Christophe Weicker, à revoir sa position. "On a vu une évolution négative de l’environnement de la rive gauche, regrette-t-il. Notre bail se terminait le 31 décembre 2022 et nous avons donc pris la décision de ne pas le renouveler. On ne savait plus accueillir les clients dans des conditions optimales." Il faut dire que le redéploiement de cette partie de Huy est à l’ordre du jour depuis un moment. Si l’administrateur-délégué confirme que les travaux permettront de donner une nouvelle image à l’autre côté de la Meuse, il n’est pas question pour lui d’attendre deux ans, voire plus. Lancé en mars dernier, le chantier prévoit une esplanade sur pilotis, une zone horeca, deux bandes de circulation mobilité douce, un emplacement pour les livraisons, un accès PMR, des jardins et des zones de loisirs en bord d’eau. Le rêve est beau et ambitieux mais qui sera encore là pour en profiter ? "On ne peut plus attendre, ça devenait intenable, ajoute Jean-Christophe Weicker. Le quartier a fort souffert d’un abandon et d’un désintérêt de la Ville de Huy et ce, depuis des années. L’insécurité s’est installée et a provoqué, par ricochet, le départ de commerçants de qualité et de grandes enseignes."