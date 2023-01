Voici les photos marquantes de l’année 2022 à Huy-Waremme (2/2)

"C’est à l’ASBL “Animal sans toi… t”. Les pompiers avaient fait une démonstration de sauvetage de cheval avec un mannequin équidé. On dirait un énorme cheval de Barbie…"

2. Le début du chantier Batta

"C’est un peu une photo historique: c’est le rôle des journaux régionaux, de marquer les moments importants des communes et là, c’est un moment où un lieu que tout le monde a connu comme ça depuis des décennies s’apprête à radicalement changer. C’est la dernière fois, en fait, qu’on voit le lieu ainsi."

3. Blessée pendant un attentat, la voltigeuse en a fait un spectacle

"C’est Alice Barraud, qui a fait un spectacle appelé MEMM, qui veut dire “Au mauvais endroit au mauvais moment”. Elle a été blessée lors des attentats de Paris, a failli perdre son bras et raconte les attentats, sa reconstruction, son parcours jusqu’au moment où elle a pu refaire de la voltige. Les médecins lui avaient dit qu’elle ne pourrait plus en faire mais, à force d’entraînements, elle a pu reprendre, même si elle a un système pour aider son bras, maintenant moins puissant que l’autre. Là, on voit qu’elle quitte son lit d’hôpital pour pouvoir voler à nouveau. Il y a aussi beaucoup de plumes, dans son spectacle. En fait, elle portait une doudoune au moment où elle a été attaquée et la balle qui est rentrée dans son bras a emporté au passage des plumes. Le danger qui reste, c’est que ces plumes pourrissent dans son bras et provoquent une infection. Ce spectacle a été présenté à Marchin."

4. Le grand retour du Big Jump

"On est le 10 juillet, au Big Jump à Huy, un événement organisé pour sensibiliser à la qualité des eaux. Ce qui m’a plu, c’est qu’ils se sont mis à sauter un peu de façon spectaculaire. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils fassent un mouvement comme ça donc je suis content d’avoir pu le figer. J’étais vraiment au bord de l’eau, mon torse penché au-dessus de la Meuse: il ne fallait pas me pousser, sinon, je tombais. C’est des moments que je n’aime pas trop. Bien sûr, il faut le faire mais on a du matos sur soi et on se dit que si on tombe à l’eau, l’appareil photo, il est fini, parce qu’il résiste à l’eau ruisselante mais pas à être trempé."

5. Gims en concert à Amay

"On est aux Maîtres du Feu. Il y avait eu plein de rumeurs autour de ce festival un peu chaotique dans sa préparation et jusqu’au jour du concert, on se demandait si Gims allait venir ou pas. Alors que c’était quand même l’événement musical de l’année, certainement le plus grand nom venu dans la région hutoise."

6. Championne après seulement 8 mois de sport

"C’est une Hutoise qui s’appelle Laura Delava et qui est devenue d’abord championne de Wallonie puis de Belgique de powerlifting, un mix entre de l’aérobic et de l’haltérophilie. Ce qui est rigolo, c’est que jusque 8 mois avant, elle n’était jamais rentrée dans une salle de sport. Je pense qu’elle a maintenant comme but de participer aux Championnats d’Europe en 2024. Pour faire cette photo, j’ai amené beaucoup de flashs de studio pour donner un côté très posé à l’image parce que je voulais ce côté esthétisant. C’est parfois ce qui nous manque quand on fait des portraits: on doit parfois les faire un peu vite et là, j’avais un peu le temps et donc, ça me permettait de faire une image plus construite, avec une plus belle lumière, un peu comme les couvertures du magazine américain ESPN."

7. Le premier 15 août sur la Grand-Place de Huy après le Covid

"Le 14, la place était vide mais le 15, ça a été super rempli, c’était carrément “boîte de nuit sur la grand-place de Huy” malgré l’absence du feu d’artifice."

8. Un été caniculaire

"C’est une dame couchée dans une prairie qui essaie de se protéger du soleil comme elle peut, lors d’un festival. En fait, elle parle avec son amie qui est hors-champ donc je pense que c’est surtout pour pouvoir la regarder malgré les rayons du soleil."

9. Le premier tournoi de golf international à Wanze

"C’était la première fois qu’un tournoi de golf international se déroulait au Naxhelet. Cette photo a été prise pendant les entraînements et la joueuse, sud-africaine je crois, a complètement raté son coup mais elle l’a pris avec le sourire et s’est visiblement dit “C’est pas grave, je rate mon coup mais je vais faire classe et je vais faire un petit signe au photographe”."

10. Le numéro 13, la poisse…

"On est à Jehay, en P4, le 6 février. D’abord, je me suis demandé comment l’arbitre avait accepté de jouer sur un terrain pareil et puis, comment les joueurs trouvaient les lignes du terrain. Au final, les joueurs faisaient davantage du patinage artistique que du foot."