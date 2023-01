Élise Delvaux redonne vie aux Caves d’Huy: « Je veux garder le même esprit qu’autrefois »

Pour le plus grand plaisir des habitués des cafés et brasseries de la Grand-Place de Huy, "Aux caves d’Huy" rouvre ses portes. Volets baissés depuis mai 2022, le revoilà avec une nouvelle capitaine à son bord pour reprendre le large. La Tinlotoise de 37 ans Élise Delvaux se sent prête pour ce nouveau défi de taille. "J’ai fait mes études à Huy et je connaissais déjà l’enseigne donc je suis très impatiente de me lancer dans ce projet, se réjouit-elle. J’ai toujours été très investie dans le milieu associatif et j’aime beaucoup le contact avec les gens. J’ai vraiment envie de relancer le café et de participer à la redynamisation du centre-ville. Je sais qu’il y a pour le moment certaines tensions, notamment avec le sentiment d’insécurité, mais je n’écoute pas les ragots. Je veux vivre cette nouvelle aventure de façon positive, et pourquoi pas également rejoindre l’association hutoise qui regroupe les commerçants."