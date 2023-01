Centrale nucléaire de Tihange : un dégagement de vapeur sans danger

Ceux qui vivent non loin de la centrale nucléaire de Tihange n’auront pas manqué de remarquer l’étrange dégagement au-dessus du complexe nucléaire. La direction de la centrale nucléaire a tenu à réagir. En affirmant que c’est un dégagement de vapeur d’eau de la partie non nucléaire de l’installation de l’unité 1. "Cette vapeur d’eau ne représente aucun risque pour les riverains et le personnel", ajoute-t-elle. Les équipes d’Engie-Electrabel se préparent pour une intervention pour arrêter ce dégagement de vapeur aujourd’hui.