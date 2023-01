Le dialogue rompu entre les autorités et les commerçants ?

Renouer le dialogue avec une commission ?

Aujourd’hui, le discours des commerçants n’a pas changé. Et la situation non plus. "Il faut qu’il y ait une vraie politique menée de concert et une gestion qui permette une synergie avec la Ville, le tourisme et les acteurs locaux, reprend le Hutois, gérant de GraphiTrump et de XoXo. On sent que les commerçants sont à bout. Il n’y a plus de synergies entre les services. Si on ne tire pas tous la couverture du même côté, elle va se déchirer." Ils sont aujourd’hui nombreux à faire le même constat et à vouloir faire évoluer la situation. Geoffrey Janray, patron du magasin hutois Airsoft Tactics, a par exemple lancé sur sa page Facebook une action de sensibilisation afin de voir émerger une commission citoyenne composée de politiques, de citoyens, de représentants du tourisme et de commerçants. Une volonté également soutenue par le groupe d’opposition Écolo lors du dernier conseil communal. "Une commission permettrait de renouer le dialogue, intervient Rodrigue Demeuse, conseiller communal. Les Hutois et les commerçants ont des idées et il faut pouvoir les écouter. Ils sont dans une démarche constructive et ce serait dommage de se passer d’une partie de la solution. Le collège doit entendre ça."

Du côté des autorités communales, on planche plutôt sur la réunion de la commission du bourgmestre mais pas avec un si large public. C’est ce qu’avait proposé le bourgmestre f.f. Éric Dosogne lors du dernier conseil communal. "C’est prévu en janvier mais il n’y a pas encore de date arrêtée, explique-t-il aujourd’hui. On inviterait éventuellement le président de la fédération mais je ne vais pas faire une grand’messe et réunir tous les Hutois pour une commission citoyenne. Nous avons un devoir de réserve quant à certains dossiers, notamment concernant la sécurité et les actions policières. Nous avons déjà entrepris pas mal de chose et nous allons poursuivre en 2023." Et en ce qui concerne la mise en place d’un service communal dédié aux commerces ? La réflexion n’est pas à l’ordre du jour. "Je comprends les difficultés mais on n’a jamais eu d’ADL à Huy. J’ai un lien direct avec Joachim Dehaye qui peut m’appeler à tout moment pour régler les problèmes ou répondre aux demandes."