Les résultats de l’enquête très attendus

Alors que l’enquête doit encore faire la lumière sur les circonstances précises de l’accident et déterminer les responsabilités, une première décision est tombée fin novembre. Et elle n’émane pas du Motor Club de Huy, organisateur de l’épreuve. Le Rallye du Condroz ne fera plus partie du Belgian Rally Championship (BRC) l’an prochain "sous réserve des résultats de l’enquête".

En réalité, le bruit d’une relégation en division 2 (Belgian Rallye Cup) courrait déjà avant ce funeste dimanche 6 novembre 2022 avec, à charge de l’épreuve, des lacunes au niveau de l’organisation, un parcours peu attrayant, des engagements pas respectés envers les concurrents du 2WD Trophy et surtout les problèmes liés à la gestion du public malheureusement réputé pour être souvent indiscipliné.

Nombre d’observateurs du sport automobile anticipent, du coup, un impact pour le Rallye du Condroz avec un plateau moins attractif tant pour les spectateurs que les candidats stewards indispensables.

« Il ne s’agit pas d’une relégation »

Dès lors, le Motor Club de Huy pourrait-il renoncer à organiser encore le Rallye du Condroz à l’approche de la cinquantième ? Il y avait matière à réfléchir, nous avait confirmé le porte-parole de l’épreuve au lendemain du drame. La position sur un éventuel arrêt semble ferme aujourd’hui. "Absolument pas. Il y aura à coup sûr un Rallye du Condroz en 2023, répond Frank Godelet, le président. Je voudrais d’abord préciser qu’il ne s’agit pas d’une relégation. Nous ne faisons plus partie des cinq épreuves obligatoires parmi les 13 manches du championnat mais on reste en coupe de Belgique et accessible aux équipages dans leur saison. Cela ne change rien pour nous et je ne pense pas que cela impactera notre plateau. Je me suis rendu à la cérémonie des Awards du sport auto belge en fin d’année. J’y ai croisé plusieurs pilotes de rallye qui m’ont assuré vouloir s’inscrire en 2023. Le Condroz reste le Condroz pour eux. Pour ce qui est de l’enquête, nous la laissons se poursuivre et je ne sais pas quand nous en aurons les résultats. Je n’ai d’ailleurs pas encore été interrogé."