Gaëtan Hannecard quitte la Cabane des Brasseurs: en route vers Léopold7

Un projet né en 2020 en collaboration avec Axel Volon et Jean-Marc Renard, le gérant du magasin ATE informatique. Au fond du magasin, de la rue Godelet à Huy, le houblon était roi et la créativité n’avait pas de limite. Le projet se termine sur un léger goût d’amertume aujourd’hui. "Nous avons eu des différends, reprend le brasseur amaytois. Mes associés font un peu traîner les choses mais les négociations sont terminées. En attendant, la Cabane des Brasseurs n’existe plus pour le moment car ils n’ont pas les autorisations pour utiliser ce nom. En revanche, les recettes ne sont pas soumises à la protection en Belgique. Ils peuvent donc les utiliser mais sans brasseur, ils n’iront pas loin."

« Notre volonté, c’est de poursuivre le projet »

En juin 2022, la brasserie hutoise déménageait pour prendre ses quartiers dans les anciennes écuries du château Springuel. L’aventure va-t-elle se poursuivre malgré la perte de son brasseur ? "Oui, notre volonté est de poursuivre le projet, assure Jean-Marc Renard. On garde la même dynamique. Nous avons désormais un nouveau brasseur et nous avons investi dans du nouveau matériel. Nous élaborons actuellement une bière qui est en fermentation et nous la commercialiserons à partir du mois de février. Nous dévoilerons également notre nouveau nom."

Dans tous les cas, c’est une page qui se tourne pour la Cabane des Brasseurs. Et pour Gaëtan Hannecard, c’est un nouveau défi de taille qui l’attend. "J’ai rejoint la brasserie Léopold7 à Héron, annonce-t-il. Je me sens très épanoui dans ce nouveau projet et mes compétences sont reconnues."

Une affaire qui mousse déjà bien pour le jeune amaytois dont la créativité n’a pas de limite. "Je ne pense pas que je proposerai des bières aussi excentriques mais c’est probable que je signe l’une ou l’autre bière éphémère chez Léopold7", sourit-il. Une promesse alléchante pour ceux qui aiment jouer les prolongations avec le houblon.