Milo est le premier bébé né en 2023 à l’hôpital de Huy

Malgré l’arrivée imminente de Milo, les parents ont réveillonné avec un couple d’amis "On est allé au lit vers 1 h. Juste le temps de se coucher et le travail a commencé", poursuit le papa. D’ailleurs, le travail n’était pas censé commencer aussi tôt. "On avait rendez-vous mardi pour une césarienne. Mais il a décidé de venir aujourd’hui", sourit sa maman. Ce qui a quelque peu contrarié son organisation. "Normalement, je devais préparer aujourd’hui la valise pour que mes deux premiers fils aillent chez ma maman pendant que je suis à l’hôpital." Et donc, c’est la maman d’Anne-Lise qui s’est retrouvée à remplir elle-même les sacs. "J’ai passé ma journée au téléphone en lui disant de prendre tel objet à tel endroit." De son côté, Thomas est content que Milo ait patienté jusqu’au 1er janvier. "Au moins, comme ça, j’aurai cinq jours de congé de paternité en plus", s’amuse-t-il. En effet, les papas d’enfants nés à partir de 2023 bénéficient de 20 jours de congé, au lieu de 15 auparavant.

Parents et conseillers communaux

Si vous suivez la politique marchinoise, vous n’êtes pas sans savoir que les heureux parents sont tous les deux conseillers de l’opposition au sein de la liste GCR. "Mais on se connaît depuis bien avant ça, détaille Anne-Lise. On était déjà ensemble à l’athénée de Marchin. Mais à cette époque-là, on ne se supportait pas. Moi, je suis quelqu’un de très organisée et Thomas est un vrai fêtard, qui vit au jour le jour." Et puis, pendant ses secondaires, Thomas a changé d’école et ils se sont perdus de vue. "Je cherchais à renforcer mon groupe en vue des élections de 2018, poursuit Anne-Lise. C’est ainsi que j’ai contacté Thomas, qui est très populaire à Marchin." Tous les deux élus, les voilà autour de la table du conseil. "Moi, j’étais en pleine séparation. On s’entendait bien, et ça s’est fait de fil en aiguille." En tout cas, des bancs de l’athénée royal prince Baudouin aux bancs du conseil communal marchinois, les choses ont bien changé. Et encore un peu plus depuis ce dimanche matin.