Les clubbeurs au rendez-vous du réveillon au Moulin de Solières: «2023 a fait chaud au cœur»

Pourtant, Marc Ronveaux l’avoue, le pari était loin d’être gagné. "On était vraiment dans l’incertitude car on n’avait plus réveillonné ensemble depuis 2019. J’ai été très agréablement surpris de voir autant de clubbeurs se manifester pour l’occasion et on a d’ailleurs été plus rapidement complet qu’avant la crise sanitaire. On a stressé, on a passé des heures à préparer mais le résultat est là au final. Je pense que tous les organisateurs qui proposaient des buffets ont rempli leur salle. Il y a de moins en moins de restaurants qui ouvrent pour la nouvelle année, donc ça aide aussi." Le pari est gagné et 2023 démarre ainsi avec le souvenir d’une soirée réussie à tous les niveaux. "Personnellement c’était une adrénaline très spéciale. Je n’ai attendu que ça toute la journée. J’ai revu énormément de personnes que je n’avais plus revues mais qui sont revenues pour la nouvelle année. 2023 m’a fait chaud au cœur", relate le patron ému.

Le Monastère n’a pas fait carton plein

Mais la réussite n’est pas la même au Monastère à Nandrin. "On n’a pas vraiment eu le succès qu’on attendait, regrette le gérant José Brumenil. Après trois ans d’absence, on pensait qu’il y aurait un engouement mais ça n’a pas été le cas. Les gens ont peut-être pris d’autres habitudes. Au départ, nous avions pourtant beaucoup de réservations mais les clients ne sont pas venus. Nous avons accueilli une centaine de clubbeurs alors que nous en attendions 400." Si le Mona, rouvert depuis le 24 octobre, a trouvé son rythme de croisière et se porte bien, la soirée du nouvel an n’aura pas attiré les foules. Les douze coups de minuit n’ont pas été sonnés sur la piste pour la plupart des habitués de boîtes de nuit. "La plupart d’entre eux sont venus entre 1h et 1h30. Nous étions une trentaine pour fêter 2023."