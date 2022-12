Celle-ci va laisser la gestion de sa boucherie Côte à Côte à son fils pour se consacrer pleinement au Bolus. Un nouveau chapitre débute pour elle. "Je laisse totalement la boucherie aux mains de mon fils, embraye la repreneuse. Je veux me consacrer corps et âme au Bolus. C’est un sacré défi dans lequel je me lance mais je ne suis pas inquiète. Je suis d’un naturel confiant, c’est un trait de caractère. Je ne veux rien changer à l’établissement. L’objectif est de s’inscrire dans la continuité, en conservant le cadre et surtout l’ambiance. Avec Rita, le Bolus a toujours été un lieu de partage où l’atmosphère était conviviale et familiale. C’est dans cette optique-là que je veux poursuivre."

Ce vendredi, Rita servait donc ses derniers verres. Et forcément, l’émotion était au rendez-vous. "Je ne suis pas faite de marbre, explique celle dont le sourire et l’accent ont enchanté la cité mosane pendant 30 ans. C’est mon dernier jour de travail, ça fait quelque chose. Avec l’équipe, on se connaît tous depuis tellement longtemps. On ne tient pas une telle institution pendant 30 ans sans aucune aide. Laurence, par exemple, m’épaule depuis le tout début, on forme une vraie famille. Je n’aurais pas remis le Bolus à n’importe qui. C’est important pour moi que Régine reprenne le Bolus parce que je sais qu’elle va maintenir la même ambiance. C’est une personne que j’aime beaucoup. Je sais que c’est quelqu’un de dynamique et courageux. Je laisse le Bolus entre de bonnes mains."