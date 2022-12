Arbres tombés sur les voiries: une dizaine d’interventions à Huy, Wanze, Marchin, Héron et Nandrin

La dernière journée de l’année 2022 aura été chargée pour les pompiers de la zone de secours Hemeco. Une dizaine de sorties a été comptabilisée durant la journée. Aucune Commune ou Ville de la zone n’a été épargnée. "Nous sommes intervenus à de multiples reprises pour des arbres ou des câbles électriques qui sont tombés à cause du vent, relate le capitaine Quentin Goffard. Toute la zone a été touchée. Nous nous sommes rendus à Couthuin, Héron, Marchin, Wanze, Huccorgne, Nandrin, Huy et Villers-le-Bouillet. Aucun dégât matériel n’est à déplorer et nous n’avons pas reçu d’ordonnance de police pour la fermeture d’éventuelles voiries."