Trois personnes engagées pour la halle de producteurs rive gauche à Huy

C’est un (énorme) projet dont on a déjà pas mal parlé dans ces colonnes: celui de la réhabilitation de l’ancien Mestdagh, rive gauche à Huy, avec l’ambition d’en faire une "Maison de l’alimentation durable et solidaire". Il s’agira d’un pôle agroalimentaire et de formation, et plus précisément d’un centre d’insertion socioprofessionnelle (la vocation première de l’ASBL marchinoise Devenirs). Il y aura là une halle de producteurs locaux, une épicerie, une cuisine de collectivité, une légumerie, une bocalerie, des locaux pour les formations données par l’ASBL mais aussi des actions de sensibilisation en lien avec l’alimentation, des ateliers avec les habitants du quartier ou encore un lieu de restauration pour des concepts éphémères ou des professionnels qui testeraient là leur "resto" avant de se lancer éventuellement dans le grand bain. Sont envisagés aussi sur le site: un espace réservé au coworking et aux réunions, un espace de détente, l’aménagement d’une microbrasserie (et l’organisation d’ateliers de brassage), un marché mensuel, des événements qui allieraient alimentation et culture… Enfin, en plus de l’ASBL Devenirs qui devrait installer là ses bureaux, le bâtiment rénové devrait abriter à terme une antenne de la Maison du tourisme de Huy.