La piste d’athlétisme ? Rangée, mais…

Pourtant, cette piste d’athlétisme, Huy en a besoin. Ses athlètes en ont besoin. Simplement parce que la piste actuelle n’est plus praticable. Pas plus aujourd’hui que lorsque la Ville déposait son dossier pour décrocher les subsides tant convoités. "La piste est vraiment devenue obsolète, explique aujourd’hui Armand Pirotte, le président du club. On est obligés de s’entraîner à gauche et à droite, les athlètes ne peuvent plus s’entraîner chez nous car la piste est devenue trop dure. Il y a un risque de blessure. On se débrouille comme on peut."

Et le président l’avoue: le club a perdu quelques athlètes, déçus de ne pas pouvoir profiter d’une nouvelle piste. "Les parents et les athlètes sont fâchés, c’est certain." Le club hutois a même pensé aller voir ailleurs mais… ce n’est pas aussi simple "car on est un grand club. Trouver un club prêt à nous accueillir, c’est compliqué car nous avons quasiment 300 athlètes qui font de la compétition." Alors ? Là, pour le moment, ils s’entraînent à Louvain-la-Neuve, à Hannut aussi. Mais Armand Pirotte insiste, il ne faut pas laisser tomber le projet et… il faut trouver de l’argent pour réaliser la piste. Avec une suggestion du président du club hutois. "On pourrait la faire plus simple, la piste. On peut se contenter d’une plus petite. Ça coûterait moins cher…"

Lorsqu’il a appris que la Ville ne décrochait pas le subside, le Hutois Étienne Roba, échevin des Sports, était très déçu. Et il l’est encore aujourd’hui même s’il y croit toujours. "Il n’y a pas eu d’actualité depuis, pas eu de nouvel appel à projets", explique-t-il. Et il ajoute: "On essayera de décrocher un subside dans des enveloppes classiques d’Infrasports mais ils sont limités. Le taux de subsides ne sera pas aussi intéressant, on passerait de 70 à 50%", pour un projet qui avait été évalué à 3,5 millions d’euros. "Sinon, il y aura certainement un appel à projets l’an prochain auquel on pourra répondre."

L’important selon l’échevin Étienne Roba, c’est que la volonté politique est là. "Déjà, on a levé le problème le plus bloquant qui était de trouver le terrain. On a désormais le site et je suis certain qu’on y arrivera. Dès que l’opportunité se présentera, on la fera." Le tout, maintenant, est de décrocher cette aide financière.