BennyTow, l’étoile montante du rap hutois

Pour lui, le rap se pratique détendu et entouré de ses amis. "Tout a commencé en soirée, explique l’étudiant en dernière année de droits humains à Maastricht. Mes amis faisaient déjà quelques freestyles et j’ai voulu m’y essayer. Initialement, c’est un délire entre potes. C’est dans cette optique-là que j’écris mes textes. Mon rap se veut sans prise de tête, ouvert à tout le monde et accessible en toutes circonstances. J’essaye de raconter mon vécu à travers mes paroles sans inventer quoi que ce soit et toujours avec beaucoup d’impertinence et d’autodérision. Cet EP n’est que mon premier projet, j’ai voulu montrer ce dont je suis capable avec 5 sons très variés qui permettront aux gens de pénétrer dans mon univers. Le rap est un milieu assez fermé, c’est très compliqué de s’y faire une place. L’idée est donc de proposer un projet qui se démarque de la masse, un art qui se veut original et ambitieux. Parce que mon objectif, c’est de vivre de ma musique."

Une ambition que BennyTow aurait tort de ne pas afficher au vu de son talent. En témoigne sa récente victoire lors d’un concert organisé par la Province de Liège qui lui offre l’enregistrement de 4 nouveaux EPs. Un succès instantané qui ne surprend pas Loris, ingénieur du son au studio Wave Recording à Liège. "J’ai tout de suite vu que Théo se détachait de la masse. Il a déjà un style qui lui est propre. Il ne se contente pas d’imiter ses modèles, il veut en devenir un. C’est difficile de percer dans le rap mais Théo s’investit à fond et croit dur comme fer en ses capacités. S’il continue de la sorte, il n’y a pas de raison qu’il échoue."