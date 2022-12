Les femmes se mobilisent pour Noël (Huy)

Un constat réconfortant pour Fabienne Dubois, présidente du CPAS de Marchin. "On veut donner du bonheur et de la chaleur humaine à chacun, s’exprime celle qui est également membre de l’ASBL Collectif Femmes. On organise ce repas depuis environ 12 ans. On est toutes des bénévoles et on prend de notre temps pour essayer d’apporter un peu de réconfort aux nécessiteux. Quand on voit les sourires et les yeux émerveillés de ceux qui participent à ce repas festif, ça donne vraiment chaud au cœur. C’est important pour nous. Avec les crises économiques que nous traversons, il y a de plus en plus de personnes qui viennent chercher de l’aide. Surtout des colis alimentaires. Avec le soutien de la Ville de Huy, de la Fédération des commerçants et de plusieurs associations, on essaye d’offrir des cadeaux aux parents et aux enfants. C’est tout de même Noël. On va chercher à droite et à gauche quelques dons qu’on redistribue ensuite à travers les colis-cadeaux. Pour les desserts, on a, par exemple, reçu les invendus de boulangeries comme Degard ou encore Lizen à Marchin. On fait vraiment de notre mieux pour venir en aide aux plus démunis en cette période compliquée."

Au repas festif s’est ajouté un spectacle de magie proposé par le Marchinois Cyril Hubert. Un moment important pour le magicien qui participe une nouvelle fois à l’événement. "On sent que les gens ont besoin d’être réunis et d’être divertis, explique l’artiste. Ils se sentent bien accueillis et bien entourés. Je me sers de la magie pour amuser la galerie car c’est important à mes yeux de voir les gens rire. Ça me tient à cœur de faire partie de ce projet et d’apporter mon aide, à ma façon, à ceux pour qui le bonheur n’est que trop passager."

Oublier les soucis du quotidien

Du côté des invités, le sourire est au rendez-vous et ce, malgré un quotidien parfois pénible à supporter. "Je me fais interner demain pour dépression, témoigne Pascale. Ça fait du bien de voir des personnes se mobiliser pour ceux qui sont en détresse. Ça fait chaud au cœur. La nourriture est bonne et l’ambiance est super. Ça me permet d’oublier mes soucis du quotidien et ça fait beaucoup de bien, même si ce n’est que l’espace de quelques heures. Je ne regrette pas du tout d’être venue."