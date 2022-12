Noël au cœur des églises illuminées

Ici et là, c’est le sacre de la vie qui n’a de sens que celui que chacun veut bien lui donner. Les croyants comme les non croyants. "Nous vivons dans une société pluraliste, insiste Michel Teheux à la base de cet événement fédérateur. Noël ne doit donc pas rester à l’intérieur des églises. Son message doit être entendu ailleurs que dans la liturgie et dans son sens le plus large."

Une manière de voir sans œillère qui pourtant désarçonne, certaines personnes voyant dans l’église la maison de Dieu. "Alors qu’elle est la maison du peuple chrétien, estime Michel Teheux, e t il faut aujourd’hui trouver d’autres créneaux pour faire entendre son message."

Cet événement, "Les Églises illuminées" en est un avec comme fil qui unit et rassemble, cette lumière perçue comme un message d’espoir pour tous.

Démarré vendredi soir à l’église Saint-Remi par le concert "Noël d’ici et d’ailleurs", interprété par François Amel, bénévole, le parcours se voulait déambulatoire et ouvert à un public familial. "L’idée n’est pas de mettre en avant le côté chrétien, souligne le bénévole, mais de proposer un moment en famille. Les gens étaient invités à venir dans les trois églises pour méditer, se recueillir, se rassembler."

Dans chacune d’elles, on retrouve une thématique commune et en même temps propre au lieu investi.

250 oiseaux s’envolent

À commencer par l’église Saint-Pierre qui accueille une crèche d’où s’envolent quelque 250 oiseaux multicolores porteurs d’espoir et de diversité humaine. Le ciel, pour ces volatiles en papier, se déploie en grand pour accueillir leur message de paix à l’instar du petit bonhomme de bois, Pinocchio, dont le récit était conté. Autre endroit, l’église Saint-Remi, et son autel illuminé de centaines de bougies qui invitent au recueillement. À la Collégiale, le public pouvait découvrir l’exposition "Lumière d’Apocalypse".

"Noël est un message d’espoir et il doit être entendu de tous, insiste Michel Teheux. Ici, on est dans un autre usage de l’église pour montrer qu’il s’y passe aussi autre chose que la liturgie."