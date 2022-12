Un SDF sous le pont: la police tente une prise en charge en vain

Depuis plusieurs semaines, des Hutois s’émeuvent de la situation d’un SDF, régulier à Huy, qui loge sous le pont de l’Europe, dans le centre-ville de Huy. En cette période hivernale et à l’entame des fêtes de fin d’année, ces habitants ont averti les services sociaux de la Ville de Huy et la police locale afin de lui trouver un abri décent. La police de Huy affirme qu’elle a bien été contactée mais que les démarches pour tenter de la prendre en charge ont été vaines. " Avec le service prévention de la Ville de Huy et la structure sociale Huy-Clos, nous nous sommes rendus pour lui proposer une prise en charge , explique-t-on à la police de la zone de Huy. Mais il refuse catégoriquement toute aide que ce soit l’ambulance, un médecin ou même une nuit dans un hôtel. Il s’agit d’un monsieur de 72 ans qui est régulièrement aperçu sur Huy et qui loge là depuis longtemps. Les gens s’en offusquent mais nous ne pouvons pas légalement l’embarquer de force. On a en tout cas pu vérifier qu’il n’était pas en danger imminent. "