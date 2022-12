On élargit le nombre de caméras

Réaction du bourgmestre: "les écolos veulent le renforcement des mesures de sécurité mais ils sont contre la fermeture des cafés plus tôt et contre les caméras. Ils n’ont aucune cohérence." Quoi qu’il en soit, de nouvelles caméras seront placées sur Huy. "Il ne sera plus possible d’entrer et de sortir de la ville sans avoir été pris au moins par une caméra, souligne le bourgmestre. Elles sont intéressantes dans le cadre de trafic, quand on recherche quelqu’un car il y a un système d’alerte sur les plaques d’immatriculation." Toutes les anciennes caméras ont été remplacées. "On pourrait encore étendre plus loin mais on ne saura clairement pas couvrir toute la ville. Et en certains endroits, cela ne servirait à rien."