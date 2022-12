La bibliothèque accueille les étudiants en blocus

La bibliothèque publique de Huy va accueillir les étudiants en blocus dès début janvier. " C’est la troisième année qu’on le propose , explique le directeur, Éric Albert. Avant, c’était à la demande. Depuis l’an passé, on l’a institutionnalisé. " Un service que la bibliothèque propose car elle a les salles aux conditions idéales pour les étudiants qui veulent travailler au calme. " On a six places disponibles dans la salle de consultation, quatre places dans une salle annexe et encore cinq places à l’étage. " Avec connexion internet et distribution de boissons fraîches ainsi que documents consultables à portée de main. " Le tout est totalement gratuit et accessible en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, donc le mardi et le jeudi matins aussi " , ajoute Éric Albert. Les étudiants en blocus pourront ainsi venir étudier à la bibliothèque du mardi au vendredi, de 8h à 17h ainsi que le samedi de 8h à 14 h. Actuellement, Éric Albert a reçu une dizaine de demandes. Mais comme le nombre de places est limité, " il vaut mieux réserver sinon on risque de ne pas pouvoir accueillir tout le monde ".