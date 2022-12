Feu à la gare: acquittements

Une fois dans leur wagon, il avait crié "C’est la révolution !" et elle avait insulté la contrôleuse, lui avait craché dessus puis s’était rebellée face à un policier en civil qui voyageait dans ce train et que l’employée de la SNCB avait appelé à la rescousse. Elle avait aussi giflé une passagère du train mais celle-ci ne s’est pas constituée partie civile.

À l’audience du mois dernier, la quadragénaire, visiblement gênée d’être là, avait évoqué "une stupidité incroyable. Je suis vraiment navrée, ce n’est pas dans mes habitudes d’agir ainsi. Je redis mes excuses et mon total regret."

La Liégeoise et le Carolo, pour lesquels une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire avait été requise par le Ministère public, ont finalement été acquittés de la prévention d’incendie. Les faits de rébellion et d’outrages ont par contre été établis dans le chef de la prévenue, qui écope ainsi d’une peine de travail de 80 heures (5 mois de prison si elle ne l’effectue pas dans les conditions et délais impartis). Une pleine plaidée le mois passé par son avocat.