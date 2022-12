Changement de capitaine à l’école du Château vert

Les larmes aux yeux, le sourire facile, le cœur ému, Patricia Grognard ouvre les portes du bureau de la direction de l’école secondaire du Château vert pour la dernière fois. Après 41 années passées au sein de l’établissement, dont 19 comme directrice, l’heure est aujourd’hui au bilan. La capitaine sera officiellement pensionnée le 1er janvier. "J’ai été diplômée en juin 1981 et je suis arrivée ici comme institutrice en primaire en septembre. À l’époque, ça s’appelait L’Heureux abri et on accueillait surtout des enfants avec des problèmes comportementaux, notamment certains placés par le juge. J’ai ensuite repris la direction du secondaire en 2003 mais en restant également avec des heures comme enseignante." Si l’institution du Château vert a connu des changements et évolué, elle accueille aujourd’hui des enfants dès 2,5 ans et jusqu’à 21 ans avec des handicaps plus ou moins lourds. Un contexte où le métier d’institutrice est loin d’être un long fleuve tranquille. Il y a des secousses, des marées hautes, des marées basses, quelques tempêtes mais surtout et aussi, de beaux rayons de soleil à l’horizon. "Lorsque je suis arrivée, moi, jeune diplômée, ça n’a pas été simple avec les élèves. Je devais mordre sur ma chique. J’arrivais en pleurant et je rentrais souvent en pleurant. Mais je n’ai jamais voulu baisser les bras. J’ai fini par trouver mon rythme de croisière, sourit-elle. Ce sont des jeunes très attachants et très reconnaissants. Tout est souvent à refaire mais on voit aussi souvent qu’on sert à quelque chose. Qu’on arrive à les faire évoluer. Si on m’avait demandé d’aller ailleurs, j’aurais dit non. Mon métier est devenu ma passion, ma vocation."