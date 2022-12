Le quai Dautrebande est rouvert depuis ce matin à Huy

Avec plusieurs imprévus

Le chantier, qui est mené par la SPW (le Service public de Wallonie) sur voirie régionale, a tenu ses délais. On l’annonçait terminé pour ce vendredi et il s’est bien terminé aujourd’hui. Et même au matin puisque le quai Dautrebande est à nouveau rouvert à la circulation… mais avant que la suite du chantier ne s’opère car l’aménagement du rond-point est loin d’être terminé, lui. "Il y aura encore des phases de travaux qui impacteront la circulation, note Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Il y aura encore des trous à creuser dans le cadre du chantier du rond-point." Et il ajoute: "dans tous les chantiers, on intervient ponctuellement à certains endroits. Ce genre de chantier, c’est très long." Et là, on n’en est qu’aux impétrants, un sujet que le bourgmestre f.f. connaît bien.

"C’est mon métier, les impétrants", commente-t-il avant d’expliquer. "On pose les nouvelles conduites, puis on fait des essais, puis on raccorde aux anciennes installations, puis on désinstalle les nouvelles installations. On pourrait faire autrement: bouger les anciennes installations puis installer les nouvelles. Mais alors, le quartier n’aurait plus d’eau pendant deux mois…"

Là, pendant deux semaines, c’est ce dont les ouvriers se sont occupés. Ils ont posé deux nouvelles conduites d’alimentation en eau pour le compte de la CILE. Et non sans difficultés d’ailleurs. "Il y a toujours des imprévus dans ce genre de chantier. Ici, les ouvriers sont tombés sur d’anciens murs de Meuse dans le sous-sol. De gros moellons qu’il a fallu casser. Il y avait aussi une bouche d’égout toute cassée, qui aurait pu s’effondrer…"

Le chantier n’a pourtant pas été perturbé, dans sa longueur, par ces imprévus puisque le quai Dautrebande est désormais rouvert. Pour le moment en tout cas.