« Le budget est basé sur 10 millions d’incertitudes » à Huy selon l’opposition

Des critiques, il était clair que le budget allait en susciter. C’est le jeu au sein d’un conseil communal que l’opposition amène sa critique à la présentation du budget par la majorité. L’écolo Rodrigue Demeuse a salué ce budget en équilibre mais… "le plan Oxygen de la Région wallonne de 6 millions est la seule chose qui permet au budget d’être en boni. Sans lui, la Ville est dans le rouge. Or, c’est un emprunt qu’il faudra rembourser. Il permettra d’étaler les efforts mais on ne peut pas se limiter à se reposer dessus." Le boni cumulé, lui, "s’effondre à zéro. Il ne reste rien des 50 ans de rentrées du nucléaire, si ce n’est le Fonds nucléaire. Tout a été dépensé." Heureusement qu’il y aura la taxe sur le stockage des déchets radioactifs qui rapportera 5,2 millions, même si "la sécurité juridique de cette taxe n’est pas garantie", selon l’écolo. Et au budget extraordinaire ? "On espère que tout sera réalisé, mais on est comme saint Thomas…"

Et Grégory Vidal (DéfipourHuy) ? "Le budget est basé sur 10 millions d’euros d’incertitudes. Et c’est inquiétant car si les choses ne se passent pas bien, si on se prend le mur en plein fouet…" Le budget extraordinaire ? S’il souligne la rénovation du téléphérique, le conseiller de l’opposition tire à nouveau à boulets rouges sur l’esplanade du Batta "qui va coûter deux fois le budget prévu initialement. C’est une aberration en termes économiques." Le coût ? 4,2 millions d’euros dont 2,2 millions à charge de la Ville "pour une esplanade dont tout le monde s’en tamponne le haricot". Et le parc prévu à Tihange ? "C’est 750.000€ pour un parc dans un endroit déjà arboré." Enfin, le conseiller de l’opposition épingle la participation citoyenne, absente du budget: "tout le monde l’avait dans son programme électoral et rien n’a été mis en place".

Dernier commentaire de l’opposition ? Celui de Ruben Garcia Otero (PTB): "c’est un budget ambitieux comme chaque année. Mais les Hutois ont besoin d’emploi et de logement."