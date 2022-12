Cinq chalets fracturés et volés en deux nuits sur le marché de Noël de Huy

Le modus operandi ? "Il s’agit d’effraction de nuit, plutôt dans la fin de nuit, détaille la police de Huy. Les auteurs s’attaquent à la porte du chalet, verrouillée mais avec un dispositif qui reste minime. Ils entrent par effraction et emportent des marchandises, essentiellement des bouteilles d’alcool. Nous n’avons pas encore les détails précis du préjudice car nous attendons les informations des propriétaires des chalets lésés."

Sur la Grand-Place, plusieurs caméras de surveillance sont opérationnelles et la police est occupée à analyser les images. Par ailleurs, elle invite sérieusement les locataires des chalets à faire attention. "Il n’y a plus de gardiennage sur le site et on leur conseille donc de ne rien laisser la nuit. Ni marchandise ni argent."

Au vu de la situation, une surveillance particulière du site est-elle prévue par la police pour les jours à venir ? "Des patrouilles policières sont déjà sur le terrain chaque nuit et passent régulièrement sur la Grand-Place. Nous allons continuer."