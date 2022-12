Armé et ivre, il provoque les policiers

En préventive depuis 4 mois, ce Burdinnois doit répondre de plusieurs faits. Les premiers se déroulent le 14 avril dernier, dans un camping d’Oteppe où il a pris l’habitude de traîner. Dans un contexte de pari fait avec des enfants, l’homme veut son argent et sort un couteau.

On appelle la police de la zone Hesbaye-Ouest. L’accueil concocté par le principal intéressé est sidérant. Il insulte et menace. On appelle des renforts. Il s’en prend à un inspecteur: "Si je te croise en civil, je te plante direct, toi et ta famille. Je connais ta tête. Je ne te ferai pas de cadeau."

Dans un guet-apens

De retour au commissariat de Hannut, il est hors de contrôle. Débarrassé de ses menottes, il encercle les jambes d’une inspectrice et tente de l’étrangler. Elle craint qu’il prenne son arme de service. Entendu par le juge d’instruction. il est libéré sous conditions. Pas de quoi le calmer. Dans la nuit du 2 au 3 août 2022, il appelle la police à son domicile de Burdinne. Son papa vient de tomber dans l’escalier. Il les attend avec des couteaux. Se sentant pris dans un guet-apens, un policier tire en l’air.

Au juge d’instruction qui l’interroge, il déclare "faire cela pour provoquer". Et il est à nouveau libéré sous conditions. Le 31 août, c’est au tour d’ambulanciers d’être piégés. Voyant l’endroit où les secours se rendent, la police tente de joindre l’ambulance mais trop tard. Appelés pour des problèmes de dos, les deux ambulanciers se retrouvent face à des couteaux.

« Un mépris total pour l’autorité »

La zone de police, trois inspecteurs et les ambulanciers se constituent parties civiles. Les dégâts tant physiques que psychologiques sont énormes pour la zone Hesbaye-Ouest qui ne compte qu’une équipe mobile. Elle demande 2 500 €. L’auteur du tir de sommation est en thérapie et se retrouve en incapacité de travail jusque fin janvier. Un inspecteur agressé oscille entre état de panique et impulsivité.

On réclame pour chacun des trois inspecteurs 2 500 € à titre provisionnel et une expertise. Les ambulanciers demandent quant à eux 1 €. Pour le Parquet, l’excuse de l’alcool n’est pas crédible. "Il a un mépris total pour l’autorité." La Procureure de division requiert 30 mois et un sursis probatoire pour 1/5e de la peine. Elle demande aussi la confiscation de tous les couteaux.

De son côté, la défense met en exergue le fait que son client a un problème avec l’alcool. "Une fois qu’il dessaoule, il s’excuse, souligne son avocat. Depuis sa détention, il ne boit plus rien et a entrepris un suivi psychomédic al. Pour lui, les problèmes surgissent dès qu’il est sans emploi." Il sollicite un sursis probatoire total.

Jugement le 11 janvier.