Une mauvaise communication entre tous

La Ville de Huy l’a déjà expliqué: elle n’est pas à la manœuvre, c’est un chantier du SPW (le Service public de Wallonie). Le repousser ? Impossible. "Tous les corps de métier sont programmés, explique le bourgmestre f.f., Éric Dosogne. C’est déjà un chantier qui a été retardé à cause de celui à la chaussée des Forges." Si les commerçants n’ont pas reçu l’information concernant la date de début plus tôt, ils ont néanmoins été informés de la tenue du chantier via un toutes-boîtes. Tous les trimestres, il y a une réunion avec tous les acteurs concernés par les travaux pour étudier les soucis de mobilité et y apporter une réponse. Enfin, "ce chantier va durer un an. Il y aurait de toute façon eu une fois la période des fêtes dedans. Cette année ou l’an prochain."