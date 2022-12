Téléphérique: la Ville défendra ses intérêts

"Quelle est la volonté du collège ?, s’interroge le conseiller Grégory Vidal (DéfipourHuy). Vous dites que vous voulez avancer dans le dossier. Que si on le bloque, cela va retarder le chantier. Mais on parle quand même de quelques millions d’euros, là. Oui, le dossier doit avancer mais cela n’exclut pas de se retourner contre cette société à cause de laquelle il y a une explosion des coûts." Réponse de l’échevin des Finances, Jacques Mouton: la Ville a désigné une avocate spécialisée dans les marchés publics "pour défendre ses intérêts dans le cadre du marché du téléphérique" et elle va plancher sur la question. Mais "notre objectif est de ne pas paralyser le chantier par une procédure judiciaire car il faut finaliser le dossier le plus tôt possible. Il y a déjà assez de retard. Les conséquences seront confirmées à la fin du chantier quand chacun fera valoir ses droits. "