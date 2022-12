Réveillon jusqu’à 6h du matin: « Huy doit conserver son caractère festif », dit le chef de la police

Jean-Marie Dradin, vous êtes chef de corps de la zone de police de Huy. Cette décision, vous l’approuvez ?

Elle est cohérente par rapport à la festivité du jour. La nuit de la Saint-Sylvestre. Il me paraît cohérent qu’une fête de Nouvel an ne s’arrête pas à minuit ou 1h du matin. Cette décision, par rapport au contexte festif de la ville, prend tout son sens.

Vous ne craignez pas les débordements ?

La nuit de la Nouvelle année est souvent assez modérée en termes de troubles, ce n’est pas une nuit compliquée point de vue ordre public. Mais forcément, la police sera vigilante. C’est là qu’on sera présent cette nuit-là.

De façon traditionnelle, nous pourrons compter sur la collaboration des autres zones de police voisines. Même chose d’ailleurs pour la soirée de Noël.

Et cette décision de repousser l’heure de fermeture des cafés à 6h du matin, elle vous convient, à vous en tant que chef de corps ?

La police a toujours été demandeuse d’un horaire de fermeture des débits de boissons, sans s’opposer à une décision sporadique liée à une festivité, comme ici. On entend bien que Huy doit conserver son caractère festif.

Avec, dès lors, des moyens humains plus importants pour le réveillon du Nouvel an ?

On est sur un dispositif de week-end classique, qui n’est pas celui de semaine. Le week-end, on a un dispositif plus achalandé. Et là, on sera du même ordre. Ce ne sera pas du tout comme au 15 août par exemple. On ne sera pas sur un effectif de cette ampleur-là sauf si d’ici le 31 décembre, on apprend que les cafés de la grand-place mettent sur place, avec l’accord de la Ville, une organisation précise.

Depuis le début des festivités de fin d’année sur la grand-place, avez-vous eu plus d’interventions policières ?

La présence policière est traditionnelle. L’attention est plus soutenue lors de la fermeture des chalets qui entourent la piste de rollers. Mais il n’y a pas eu d’incidents à la fermeture des cafés traditionnelle. En termes de bagarres et de coups, on n’a rien eu même si les gens sont un peu plus chauds car ils ont bu un verre, parce que le ton monte. Mais sans plus.

Lundi soir, les conseillers communaux ont prolongé l’ordonnance classique de fermeture des cafés à 2h. Ordonnance qui court jusque fin février. Ça vous convient ?

C’est très bien. Je suis demandeur, c’est très clair. Pourquoi ? Pas parce que je suis un rabat-joie. On conseille l’autorité communale sur base de chiffres. Et clairement, on remarque bien les effets de l’ordonnance. Elle montre ses effets. Il y a moins de faits graves, les résultats sont réels.

Et 2h du matin, c’est la bonne heure ?

On a trouvé le bon compromis. La ville doit rester festive, on doit maintenir l’activité. Pour le moment, maintenir cette heure de fermeture semble suffire par rapport aux activités des week-ends.