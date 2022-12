Le commerce hutois au bord du gouffre ? « Il faut que les choses bougent »

Il faut souffrir pour être belle et la Ville de Huy sera donc probablement superbe après les chantiers en cours mais tous les commerçants ne profiteront pas de ses effets positifs. Certains constatent que l’impasse est totale. "Honte aux autorités qui ne nous aident vraiment pas", "Certaines associations hutoises meurent à petit feu", "Rien n’est fait pour attirer les gens et pour le bien-être des commerçants": les messages fusent sur les réseaux sociaux et la colère gronde. C’est une tempête qui se lève à Huy et elle risque de tout rafler sur son passage. "J’ai lancé une action pour sensibiliser la Ville à mettre en place une commission citoyenne composée de politiques, de citoyens, de représentants du tourisme et de commerçants, reprend Geoffrey Janray. Une assemblée où pourrait entrer tout citoyen dans la vie collective. On pourrait soulever les problèmes et les résoudre ensemble. On veut être tenu informé de ce qui se passe à Huy et avoir notre mot à dire sur certains dossiers. Je ne suis pas affilié à un parti et je n’ai aucune ambition politique mais je veux défendre l’intérêt des commerçants."