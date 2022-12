Refaire la route au Bois des Rois, à Huy ? Ce ne sera pas pour tout de suite

Pas aussi simple que cela, évidemment. D’autant plus que la voirie est longue (elle s’étend sur un kilomètre) et qu’y mettre des rustines n’arrangerait rien. Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne est clair: "la voirie n’est pas reprise dans le plan d’investissement actuel". Mais il le reconnaît, cette rue communale est vraiment en mauvais état. Elle n’est cependant pas la seule et "on refait plusieurs voiries chaque année mais on ne sait pas les faire toutes". Clairement, son tour viendra, peut-être grâce à des subsides.

La raison de ce mauvais état ? La voirie est en pente, en hiver elle nécessite un épandage de sel plus important. Et le sel est très agressif car il attaque le liant du tarmac. La voirie du Bois des Rois a déjà été refaite en partie mais "les deux descentes sont vraiment en mauvais état", reconnaît le bourgmestre. Et il ajoute: "on n’invente pas l’argent…"