Les Hutois pourront faire la fête jusque 6h du matin au réveillon du Nouvel an

"La mesure a une certaine efficacité sur le nombre de bagarres", a expliqué lundi soir le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, aux conseillers communaux. En octobre dernier, il affirmait que si ce nouvel horaire ne permettait pas de les empêcher, au moins il n’y avait plus de bandes au centre-ville. L’ordonnance de police est prise de trois mois en trois mois. Là, lundi soir, les conseillers communaux étaient amenés à confirmer la prolongation prise par le bourgmestre le 29 novembre dernier, et ce pour trois nouveaux mois. Jusque fin février 2023 donc.

Réaction de l’opposition ? "Ce qu’on craignait arrive. Ce qui était supposé être provisoire devient définitif et automatique", a épinglé l’écolo Rodrigue Demeuse. Et il ajoute: "On n’étudie plus le bien-fondé de ce qu’on a décidé. Et on n’a aucune donnée chiffrée." Alors qu’il évoque, lui, un couvre-feu, Rodrigue Demeuse va même plus loin: depuis qu’il a été instauré, il n’y a jamais eu autant d’insécurité à Huy. "On ne peut maintenir la ville ad vitam aeternam sous couvre-feu. Et puis, c’est un peu triste pendant les fêtes." Dernier argument de l’opposition écolo: mettre une fin des festivités à 2 h du matin n’empêchera pas la police d’être là, bien présente, pour veiller à ce que cette heure de fermeture soit respectée. La police sera donc de toute façon mobilisée.

Une rallonge jusque 6 h du matin

En février, Éric Dosogne l’avait suggéré. Là, il le confirme: il y aura dérogation pour le réveillon du Nouvel an. L’heure de fermeture sera repoussée à 6 h du matin. Uniquement pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier cependant. Pas à la Noël. "Là, je n’en donne pas car c’est avant tout une fête familiale." Le réveillon de Nouvel an, "les gens sont plus cool. Et je donne une dérogation générale." Le bourgmestre peut le faire s’il y a un événement particulier. Le réveillon du Nouvel an s’y prête bien. En espérant que les fêtards sauront en profiter sans débordement…