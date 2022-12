Une première expo collective pour le Cwèrneû sur le thème de la lumière

Thème large et fédérateur, la lumière a inspiré les artistes des différents ateliers, sans limite aucune quant au choix de la technique ou du sujet travaillé. Seule consigne, le travail de la lumière. En peinture et dessin, le thème se décline dans ses nombreuses possibilités avec un travail sur la forme autant que de la matière. La voix de l’artiste y parle en ondes de lumière qui dévoilent des couleurs intenses ou transparentes. Et il y a l’ombre qui complète chacune des propositions.

Fusain, aquarelle, collage, peinture acrylique, feutre… Les techniques restent personnelles pour restituer sur une pleine page, ou dans un coin de celle-ci, cette idée de luminosité. "Il y a une recherche de couleurs lumineuses, de lumière picturale, détaille Élodie Dewit, animatrice de l’atelier peinture-dessin. Le thème de la lumière, ici, reste large."

Le résultat n’en est que plus personnel avec une palette infinie de possibilités créatrices. Soit le thème reste à l’état de figuration, soit il s’en éloigne avec le thème davantage travaillé dans l’abstraction et la matière jusque dans sa transparence.

Autre salle, autre atelier avec celui de la céramique. Ici, il y a le clair et l’obscur ; l’ombre et la lumière qui se rejoignent dans une installation multiple où rejaillissent les blancs lumineux de la porcelaine blanche modelée.

Du côté des enfants, ce sont les peintures encore naïves qui attirent le regard tandis que les luminaires travaillés dans l’atelier multicréation les éclairent. "Ce thème commun, ça fédère, insiste Benjamin Belaire. Ici, c’est une première édition. L’idée est de le refaire chaque année avec un autre thème mais en gardant cette idée de lumière à tous les étages, comme un clin d’œil à l’artiste libéré de tout carcan."