Père Noël a ravi les enfants dans les rues de Gives… et les grands

Assis dans son traîneau, Père Noël s’est baladé dans les rues de Gives (Huy), ce dimanche, au côté de ses fidèles accompagnants du comité Les Amis du grand feu. À peine démarré, voilà que des habitants sortent de leur maison afin de rencontrer ce personnage emblématique des fêtes de fin d’année. Que ce soit des enfants ou des adultes, tous sont attirés par la musique de Noël qui bat son plein et par la décoration posée sur le traîneau, tiré par Patrick Guisset, dit Tictic. "On distribue des bonbons pour les enfants et des gaufres pour les plus âgés. Et tout ça dans une ambiance de fête. Notre but premier, c’est d’offrir l’image et l’ambiance de Noël aux familles du quartier."