Dans un premier temps, le Hutois Guy Delhasse, chroniqueur et guide littéraire dans les villes, discute avec les auteurs et leur pose des questions sur leur livre ou sur leur parcours. Elles permettent aux spectateurs de mieux les connaître. La matinée se poursuit avec un lunch pour ceux qui le souhaitent. Chaque mois, des auteurs différents sont présentés au public. "On s’autorise à repérer ceux qui, dans l’actualité, nous semblent intéressants, pertinents, nouveaux. On essaye à chaque fois d’associer un invité local, régional, avec un autre invité qui vient de plus loin. Et on tente aussi parfois de trouver des équilibres: par exemple, là, on sait que ce sont deux jeunes auteurs", explique Justine Montagner, chargée des projets littérature au centre culturel.

Un public mélangé

Pour la troisième rencontre de cette saison, les deux auteurs présents sont François Wautelet et Sophie Weverbergh. Le premier vient d’autoéditer son deuxième recueil de nouvelles, Constellations d’un autre Ciel. La seconde, elle, présentait son premier roman Précipitations. Et la formule de l’événement fonctionne puisque presque toutes les chaises de la salle sont occupées. "Grâce à cet événement, les publics se mélangent. Les gens qui viennent pour un auteur découvrent l’autre. Par rapport au nombre de personnes qu’on reçoit (25-30), on vend presque autant de bouquins. Donc, c’est assez énorme. On se rend compte que certaines personnes viennent pour un auteur et partent finalement aussi avec le livre de l’autre."

Le prochain samedi des Matins du Livre se déroulera le 28 janvier 2023.