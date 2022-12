La poésie du projet Berode, à la fois simple et touchy

Voulue folk et country, sans en revendiquer l’étiquette, l’ambiance musicale évolue sur le fil ténu d’un accord guitare-voix que vient compléter Rémi Rotsaert avec guitare, banjo et harmonica.

On a marché dans la loose, poursuit le set avant Prestige, qui révèle là toute la force en même temps que la fragilité d’un homme pétri d’humanité. À apprécier dans son ensemble pour les thèmes abordés, le concert apporte aussi son petit lot de surprises à travers des textes qui tiennent compte de jeux de langage autant axés sur le sens que sur la forme. Plus pêchu et en même temps décalé, Et dire qu’on était des loups révèle encore, s’il le fallait, une maturité de réflexion chère à Quentin Maquet, qui s’ancre dans une réalité à hauteur d’homme.

Estampillés chansons à texte, intimes et sincères, les titres se fraient un chemin dans une direction plurielle que chacun peut prendre selon sa propre réflexion sur le sujet. Nous, non, sublime d’intensité, en est un bel exemple avec un thème (la paternité) intime et universel qui illustre notre envie de tout relativiser dès lors que le monde va mal.

À charge du public d’entrer dans cet univers en décalage mais non moins sincère du chanteur. Il a par ailleurs été lauréat des Franc’off 2022 et on l’avait notamment déjà remarqué en octobre dernier au centre culturel de Huy, en première partie d’Oldelaf.