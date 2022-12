Les sportifs honorés en grande pompe

Trois catégories étaient représentées et ouvertes aux candidatures. Pour rappel, depuis 2019, une 3e catégorie, "Trophée Jeune", avait vu le jour, visant à récompenser les exploits des jeunes de moins de 16 ans de la région, en plus du traditionnel "Trophée sportif", qui récompense des performances remarquables tant chez les amateurs que chez les professionnels. Sans oublier le "Mérite sportif", lui, destiné à remercier celui ou celle qui fait preuve d’un dévouement exemplaire en faveur du sport. "L’important, c’est l’esprit de participation, l’envie de se bouger et de s’amuser", a toutefois pointé le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.

Parmi les jeunes, c’est Marlo Robert, né en 2009, passionné et actif au sein du Huy Athletic club, qui est reparti avec la récompense pour ses bons résultats de la saison: deuxième du circuit de l’amitié, deuxième du challenge Royal White Star en pentathlon en catégorie minimes, troisième du challenge des cross de la Province de Liège et troisième des cross de Stavelot-Malmedy et Oreye.

Déçu à Hawaï

Le "Trophée Sportif" est, lui, revenu à Yves Simonet, un athlète bien connu de la région puisqu’il a décroché cette année, à 39 ans, sa qualification pour l’Ironman de Hawaï, une épreuve mythique qui s’est déroulée en octobre dernier. Le professeur d’éducation physique à l’Institut Sainte-Marie de Huy a bouclé les 3 800 mètres de natation, 180 bornes à vélo et 42 kilomètres de course à pied en 10 heures, 29 minutes et 3 secondes. Une performance qui l’a fortement déçu. "Je n’avais jamais connu un jour sans comme celui-là. Je pense que l’acclimatation, la chaleur et le décalage horaire ont joué. Par rapport aux autres Ironman, Hawaï est compliqué. Je compte recommencer, il y a moyen de mieux faire, j’espère me qualifier assez vite et y retourner", a-t-il promis jeudi soir devant un public présent en nombre.

Neuf ans après, le président Didier Simon, le Sakura-Dojo de Huy, est à nouveau récompensé. Cette fois, c’est son instructrice Nathalie Morsa qui a reçu le trophée du "Mérite Sportif", une belle récompense pour le Dojo qui va bientôt fêter ses 40 ans.