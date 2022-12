Le CHR de Huy et l’école Saint-Louis de Modave continuent de se mobiliser pour les Ukrainiens

Coup de projecteur humanitaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Benoît Losfled et son épouse, Iryna Grinets, originaire de Kharkiv, s’investissent pour aider la population, victime de la guerre. Comment ? En envoyant ambulances, du matériel médical et de la nourriture. "Mon épouse a toujours de la famille en Ukraine et la situation nous a forcément très vite touchés. Nous avons envoyé deux véhicules de secours ce jeudi matin, explique le fondateur de Rescueukraine.be. C’est la 5e et 6e fois pour nous. La première ambulance est financée par notre association et la seconde par le Rotary de Flémalle. Nous avons reçu du lait en poudre pour nourrisson et du matériel médical du Centre hospitalier régional de Huy et les élèves de l’école Saint-Louis de Modave se sont mobilisés pour envoyer des boîtes à chaussures contenant des doudous, des lettres ou des bonbons. Ils pouvaient les remplir avec tout ce qu’ils souhaitaient." L’ingénieur de Somme-Leuze œuvre en collaboration avec les associations d’aide de Liège et Namur également. Pour le CHR de Huy, cette action est menée pour la troisième fois. "C’est le docteur Georges Colette qui coordonne et gère les envois, précise Christophe Levaux, directeur médical. Nous envoyons du petit matériel comme des pansements, des plâtres ou des bandages. Les fournitures partent à destination d’un hôpital pédiatrique de 200 lits. On répond aux demandes ponctuelles de cette institution hospitalière."