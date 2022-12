La Maison des Stattis est devenue un logement

Elle était le lieu de rencontres, de réunions des Hutois de Statte. Les habitants ont perdu leur maison de quartier il y a de nombreuses années déjà. Un coup d’œil dans les archives et on se souvient que la Maison des Stattis était déjà à vendre en 2009, et depuis quelque temps en plus. Le prix estimé par le comité d’acquisition n’attirait pas les investisseurs. À l’époque, Statte avait trois lieux où réunir les habitants: la Maison des Stattis donc, la gare de Statte et l’ancien café l’Autobus. La Ville avait donc décidé de se défaire du premier bâtiment, la Maison des Stattis.